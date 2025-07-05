كتبت-هند عواد:

قبل انطلاق مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، لم يتماسك الثنائي البرتغالي روبن نيفيز وكانسيلو، وبكيا أثناء الوقوف دقيقة حداد على زميلهم ديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي رحل في حادث سيارة.

وروى المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، كيف كانت الساعات التي أعقبت وفاة جوتا، بالنسبة لزميليه البرتغاليين.

وقال بونو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم يكن الأمر سهلاً، فروبن نيفيز صديق مقرب لجوتا، كان غاضبًا للغاية أمس في الفندق. اتصلت به عائلة جوتا في منتصف الليل، ولم يستطع النوم".

وأضاف: "عانى كانسيلو أيضًا. كان الأمر مؤثرًا علينا جميعًا، وأهنئه لأنه نافس وأدى عمله على أكمل وجه".

وودع الهلال كأس العالم للأندية من ربع النهائي، بعد الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 2-1.