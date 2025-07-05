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"مكالمة في منتصف الليل".. كيف كانت الساعات التي أعقبت وفاة جوتا لثنائي الهلال

11:54 ص السبت 05 يوليو 2025
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  • عرض 14 صورة
    تأثر كانسيلو بوفاة جوتا(1)
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    تأثر كانسيلو بوفاة جوتا(2)
  • عرض 14 صورة
    البرتغالي روبن نيفيز (1)
  • عرض 14 صورة
    روبن نيفيز 1 (1)
  • عرض 14 صورة
    البرتغالي روبن نيفيز (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    روبن نيفيز وجوتا (1)
  • عرض 14 صورة
    نيفيز وجوتا (1)
  • عرض 14 صورة
    نيفيز وجوتا (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (4)
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    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (2)
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    روبن نيفيز (1)
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    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (3)
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    بكاء كانسيلو (1)
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كتبت-هند عواد:

قبل انطلاق مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، لم يتماسك الثنائي البرتغالي روبن نيفيز وكانسيلو، وبكيا أثناء الوقوف دقيقة حداد على زميلهم ديوجو جوتا لاعب ليفربول الذي رحل في حادث سيارة.

وروى المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، كيف كانت الساعات التي أعقبت وفاة جوتا، بالنسبة لزميليه البرتغاليين.

وقال بونو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم يكن الأمر سهلاً، فروبن نيفيز صديق مقرب لجوتا، كان غاضبًا للغاية أمس في الفندق. اتصلت به عائلة جوتا في منتصف الليل، ولم يستطع النوم".

وأضاف: "عانى كانسيلو أيضًا. كان الأمر مؤثرًا علينا جميعًا، وأهنئه لأنه نافس وأدى عمله على أكمل وجه".

وودع الهلال كأس العالم للأندية من ربع النهائي، بعد الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 2-1.

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نيفيز وكانسيلو ديوجو جوتا وفاة ديوجو جوتا روبن نيفيز كانسيلو
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