الفرق المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم للأندية

كتب - محمد الميموني:

تواصلت الإثارة مع انطلاق منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأصبحت البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو على بعد أمتار قليلة من النهاية.

ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي في حصد بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

وسبقه إلى الدور ذاته فريق فلومينينسي البرازيلي بعدما فاز على نظيره الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.

ونعرض لكم في السطور التالية الفرق المتأهلين إلي دور ال8 كالتالي:

ـ فلومينينسي

ـ تشيلسي

يذكر أن مكافآة التأهل فقط إلى دور نصف النهائي من البطولة تصل إلى 21 مليون دولار أمريكي.