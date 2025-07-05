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قرار جديد من ليفربول تجاه عائلة ديوجو جوتا

11:40 ص السبت 05 يوليه 2025
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    جنازة ديوجو جوتا (1)
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    تحطم سيارة ديوجو جوتا
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كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "آس" الإسبانية، قرارا جديد من إدارة ليفربول الإنجليزي، تجاه لاعب الفريق الراحل البرتغالي ديوجو جوتا.

وتوفى ديوجو جوتا، يوم الخميس الماضي، بعد تعرضه لحادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل.

وقالت الصحيفة، إن إدارة ليفربول ستدفع المبلغ المتبقي من عقد ديوجو حوتا لعائلته، وأشارت إلى أن هذا المبلغ قيمة العامين المتبقيين في عقد البرتغالي.

وفي بيان صدر الخميس، أعرب ليفربول عن رغبته في تخليد القميص رقم 20 تقديراً لمساهمة الدولي البرتغالي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، والذي كان بمثابة اللقب العشرين للريدز.

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