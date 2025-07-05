موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات المجانية الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع قمة نارية أشبه بنهائي مبكر للنسخة الجارية من كأس العالم للأندية حين يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عند السابعة من مساء اليوم على ستاد مرسيدس بنز ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتنقل المباراة مجاناً عبر قنوات إم بي سي مصر2، إم بي سي أكشن، إم بي سي مصر بجانب منصة DZAN .

باريس سان جيرمان كان قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره إنتر ميامي بدور الـ 16 برباعية نظيفة، فيما تأهل فريق بايرن ميونخ لمنافسات الدور ذاته بالفوز برباعية مقابل هدفين على نظيره فلامنجو.

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