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موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند والقناة الناقلة

11:04 ص السبت 05 يوليو 2025
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    يوفنتوس وريال مدريد
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    تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد
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    ريال مدريد ويوفنتوس
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    ريال مدريد وسالزبورج (1)
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    جماهير ريال مدريد
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    مباراة ريال مدريد وسالزبورج (1)
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    بوروسيا دورتموند
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    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (3)
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    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (4)
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    لاعبي بروسيا دورتموند (1)
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    حارس مرمى بروسيا دورتموند (1) (1)
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    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (1)
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    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (2)
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    لاعبي بروسيا دورتموند
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    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (5)
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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لظهور جديد بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية حين يلتقي بنظيره بروسيا دورتموند الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند عند الحادية عشر مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع النهائي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر منصة DAZN الحاصلة على حقوق بث البطولة عبر موقعها الإلكتروني.

فريق ريال مدريد قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما فاز على نظيره يوفنتوس بهدف نظيف في دور الـ16، فيما تأهل فريق دورتموند لمنافسات الدور ذاته بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره مونتيري.

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