موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لظهور جديد بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية حين يلتقي بنظيره بروسيا دورتموند الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند عند الحادية عشر مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور ربع النهائي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر منصة DAZN الحاصلة على حقوق بث البطولة عبر موقعها الإلكتروني.

فريق ريال مدريد قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما فاز على نظيره يوفنتوس بهدف نظيف في دور الـ16، فيما تأهل فريق دورتموند لمنافسات الدور ذاته بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره مونتيري.

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