كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع نادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه الإيطالي إنزاجي منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بعد الخسارة على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ودخل مدرب الهلال إنزاجي في حالة بكاء بعد ودافع البطولة فيما اعترض عدد من لاعبي الفريق السعودي على حكم اللقاء، فيما بدى على عدد منهم الصدمة.

وعلى الجانب الآخر احتفل لاعبو فلومينينسي مع جماهيرهم بالتأهل لدور نصف النهائي.

الهلال كان قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف بدور الـ 16 بعد مسيرة بدور المجموعات لم تشهد تعرضه لأي خسارة.

الفريق السعودي كان قد استهل مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد بهدف لكل منهما قبل التعادل السلبي أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي ثم الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين.

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