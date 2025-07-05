كتب - يوسف محمد:

خيم الحزن على كل محبي وعشاق الرياضة حول العالم خلال الـ 48 ساعة الماضية، نظرا لكثرة الحوادث المأسوية التي شهدتها الملاعب الرياضية في العالم خلال الساعات الماضية.

ورحل 5 رياضيين خلال ال 48 ساعة الماضية عن عالمنا، بعد التعرض لعدد من الحوادث المأساوية، التي طالبت عدد من الرياضيين المصريين، وسط حالة من الصدمة لدى أغلب المتابعين.

وفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا

وكان عشاق كرة القدم العالمية، تعرضوا لصدمة قوية يوم الخميس الماضي الموافق 3 يوليو الجاري، بعد إعلان خبر وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا رفقة شقيقه، عقب تعرضه لحادث سير.

ورحل نجم ليفربول وشقيقه عن عالمنا أول أمس الخميس الموافق 3 يوليو الجاري، بعد تعرض الثنائي لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن سيارة جوتا التي كان يستقلها رفقة شقيقه أندريه سيلفا على الطريق السريع A52، في نطاق بلدية سيرناديا، تعرضت للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند فضل الليلي

وتوالت الأخبار السيئة على كل متابعي الرياضي حول العالم، بشكل خاص الجماهير العربية والفلسطينية بالأخص، بعد إعلان وفاة لاعب كرة القدم الفلسطيني مهند الليلي، الذي ينشط بنادي خدمات المغازي، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكتب نادي خدمات المغازي عبر حسابه الرسمي :"نادي خدمات المغازي يزف إلى الجنة الشهيد البطل ونجم نادي خدمات المغازي (مهند فضل الليلي) متأثراً بإصابته بعد قصف منزلهم الأسبوع الماضي… نُعزي أهله وذويه وأصحابه وزملاءه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة ناشئ فريق طلائع الجيش يوسف الشيمى

وتقلت الملاعب المصرية فجر أمس الجمعة، خبرا مأساويا بوفاة اللاعب يوسف الشيمى لاعب فريق طلائع الجيش مواليد 2009، بعد تعرضه لحادث أليم.

ولقى يوسف الشيمى مصرعه رفقة صديقه يوسف أبو النصر، خلال عبورهما مزلقان السكة الحديد بطوخ، إلا أن القطار القادم بسرعة صدمهما، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وفاة عبد الرحمن فيصل لاعب الشمس

ولم تتوقف الصدمات عند ملاعب كرة القدم والمستطيل الأخضر فقط، لكن وصلت إلى الألعاب الأخرى، بعدما أعلن نادي الشمس وفاة لاعب فريق كرة الماء مواليد 2009 بالنادي عبد الرحمن فيصل، عقب تعرضه لحادث أليم.

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