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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

07:28 ص السبت 05 يوليو 2025
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    باريس سان جيرمان (1)
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القاهرة - مصراوي
يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة قوية أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت الموافق 5 يوليو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب مرسيدس بنز.
وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد فوزه على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-0، بينما بلغ بايرن ميونخ ربع النهائي بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2.
وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في نصف نهائي البطولة.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباريات كأس العالم للأندية اليوم باريس سان جيرمان بايرن ميونخ كأس العالم للأندية 2025
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