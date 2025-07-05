موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم السبت الموافق 5 يوليو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس بهدف دون رد، بينما بلغ بوروسيا دورتموند هذا الدور عقب فوزه على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من البطولة.