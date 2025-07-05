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تشيلسي يفوز على بالميراس البرازيلي ويصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

07:08 ص السبت 05 يوليو 2025
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    مباراة تشيلسي وبالميراس
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    ملعب مباراة تشيلسي وبالميراس
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    بالميراس ضد تشيلسي
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القاهرة - مصراوي
حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وسجل هدفي تشيلسي كل من كول بالمر في الدقيقة 15، ثم أحرز أغوستين جاياي، حارس مرمى بالميراس، هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه.
أما هدف بالميراس الوحيد فجاء عن طريق اللاعب إستيفاو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، يتأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي مع فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو.

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نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس كأس العالم للأندية 2026 بالميراس تشيلسي
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