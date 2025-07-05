القاهرة - مصراوي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفي تشيلسي كل من كول بالمر في الدقيقة 15، ثم أحرز أغوستين جاياي، حارس مرمى بالميراس، هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه.

أما هدف بالميراس الوحيد فجاء عن طريق اللاعب إستيفاو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يتأهل تشيلسي إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي مع فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو.