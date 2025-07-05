كأس العالم للأندية 2025

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موعد أول مباراة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

06:52 ص السبت 05 يوليه 2025
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    تشيلسي وبالميراس (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    بالميراس ضد تشيلسي
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    لاعب تشيلسي (1)
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    لاعبي صن داونز عقب نهاية مباراتهم أمام فلومنينسي (1)
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    صراع على الكرة بين لاعب صن داونز ولاعب فلومنينسي (1)
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القاهرة - مصراوي
يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وكان فلومينينسي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في حين بلغ تشيلسي هذا الدور عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بالنتيجة ذاتها.
وتنقل المباراة عبر قنوات "MBC" السعودية، الناقل الحصري لمباريات نصف النهائي والنهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، كما تبث عبر قناتي "MBC مصر 2" و"MBC أكشن".

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نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 تشيلسي فلومينينسي البرازيلي موعد مباراة تشيلسي وفلومنينسي
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