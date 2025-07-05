متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره بالميراس، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس، مالو جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كريستوفر نكونكو، كول بالمر، بيدرو نيتو

خط الهجوم: ليام ديلاب

أبرز أحداث مباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من بالمر لاعب تشيلسي يتصدى لها حارس مرمى بالميراس.

الدقيقة 10: تسديدة من ستيفاو لاعب بالميراس، يتصدى لها حارس تشيلسي.

الدقيقة 15: كولر بالمر يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى بالميراس.

الدقيقة 25: تسديدة من لاعب تشيلسي ولكنها تمر بجوار مرمى حارس بالميراس.

الدقيقة 34: فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تمريرة من بالمر داخل منطقة الجزاء تصل للنكونكو ولكنه يسددها بغرابة خارج المرمى.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: ستيفاو يحرز هدف التعادل لبالميراس في مرمى تشيلسي.

الدقيقة 66: تسديدة قوية من لاعب تشيلسي بيدرو ولكن كرته تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 73: عرضية من لاعب تشيلسي، لكن دفاع بالميراس يخرجها.

الدقيقة 83: ويفرتون يحرز الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى بالميراس بالخطأ في مرماه.