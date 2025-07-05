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تشيلسي يحقق الفوز على حساب بالميراس بثنائية ويصعد لنصف نهائي المونديال

04:02 ص السبت 05 يوليو 2025
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    كول بالمر
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    ملعب مباراة تشيلسي وبالميراس
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    بالميراس ضد تشيلسي
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    احتفال بالمر بالهدف
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    مباراة تشيلسي وبالميراس
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    تشيلسي وبالميراس (1)
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    لاعب فريق تشيلسي
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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على حساب نظيره بالميراس، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه النتيجة ضمن فريق تشيلسي الصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، وسيلاقي فريق فلومنينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس، مالو جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كريستوفر نكونكو، كول بالمر، بيدرو نيتو

خط الهجوم: ليام ديلاب

أبرز أحداث مباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من بالمر لاعب تشيلسي يتصدى لها حارس مرمى بالميراس.

الدقيقة 10: تسديدة من ستيفاو لاعب بالميراس، يتصدى لها حارس تشيلسي.

الدقيقة 15: كولر بالمر يحرز الهدف الأول لتشيلسي في مرمى بالميراس.

الدقيقة 25: تسديدة من لاعب تشيلسي ولكنها تمر بجوار مرمى حارس بالميراس.

الدقيقة 34: فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تمريرة من بالمر داخل منطقة الجزاء تصل للنكونكو ولكنه يسددها بغرابة خارج المرمى.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: ستيفاو يحرز هدف التعادل لبالميراس في مرمى تشيلسي.

الدقيقة 66: تسديدة قوية من لاعب تشيلسي بيدرو ولكن كرته تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 73: عرضية من لاعب تشيلسي، لكن دفاع بالميراس يخرجها.

الدقيقة 83: ويفرتون يحرز الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى بالميراس بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 88: تسديدة قوية من لابع بالميراس، يتصدى لها حارس مرمى تشيلسي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.

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