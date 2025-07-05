كتب - يوسف محمد:

علق شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على خروج فريق الهلال السعودي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "خرج الهلال من كأس العالم للأندية ولكنه دخل كل القلوب، القادم افضل شكرا للهلال شكرا للهلال شكرا للهلال".

وتلقى الهلال السعودي الهزيمة أمس أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الزعيم نجح في الوصول إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما في دور ال 16 بالمونديال.

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