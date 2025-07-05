3 مكاسب للهلال السعودي من مشاركة بكأس العالم للأندية رغم وداعه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع نادي الهلال السعودي منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 من دور ربع النهائي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي.

الهلال كان قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف بدور الـ 16 بعد مسيرة بدور المجموعات لم تشهد تعرضه لأي خسارة.

الفريق السعودي كان قد استهل مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد بهدف لكل منهما قبل التعادل السلبي أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي ثم الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين.

ورغم وداع فريق المدرب الإيطالي إنزاجي البطولة إلا أنه غادرها بعدد من المكاسب نستعرض ثلاثة منها خلال السطور التالية:

1) المكسب المالي

استطاع فريق الهلال حصد مبلغ 34.125 مليون دولار أمريكي بواقع 9.5مليون مكافآة مشاركة و2 مليون دولار للتعادل في مباراتين ريال مدريد وريد بول سالزبورج بجانب 2 مليون دولار مكافآة الفوز على باتشوكا لتكون حصيلة دور المجموعات 13.5 مليون دولار.

وحصد بعد ذلك فريق الهلال على 7.5 مليون دولار كمكافآة التأهل لدور الـ 16 ليصل رصيد مكافآته إلى 21 مليون دولار بجانب الحصول على 13.125 مليون دولار مكافآة التأهل لدور ربع النهائي ليصل رصيده بعد وداع البطولة إلى 34.125 مليون دولار أمريكي.

2) إنزاجي يكتسب الثقة

لم يحصل المدرب الإيطالي إنزاجي على فرصة كبيرة للتجهيز لمنافسات كأس العالم للأندية إذ تعاقد معه الهلال يوم 4 يونيو الماضي قبل أول مباراة للفريق بالبطولة أمام ريال مدريد بقرابة الأسبوعين.

ولكن نجح مدرب إنتر السابق في كسب الثقة لدى الجماهير والإدارة بالنتائج والأداء الذي ظهر به الفريق.

3) اكتشاف عدد من اللاعبين

استطاع إنزاجي رقم قصر فترة تدريبه للفريق في إعادة اكتشاف عدد من اللاعبين مثل ناصر الدوسري وليوناردو الذي يتصدر جدول هدافي البطولة بـ 4 أهداف بالتساوي مع دي ماريا لاعب بورتو وكلاهما غادر المسابقة.

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