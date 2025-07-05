علاء مبارك يعلق على هزيمة الهلال أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

كتب - يوسف محمد:

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على هزيمة الهلال السعودي أمام فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شكرا لنادي الهلال السعودي، أداء رائع وإنجاز مشرف من فريق عربي محترم نفتخر به جميعا".

وأضاف: "أثبت أنه من الفرق الكبيرة في بطولة كأس العالم للأندية، مبروك لفريق الهلال شرفتونا أمام العالم".

وكان الهلال تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

والجدير بالذكر أن الهلال كان قد تمكن، من الصعود إلى هذا الدور بعد الفوز على حساب مان سيتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في دور ال 16 بمونديال الأندية.

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