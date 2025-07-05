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أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد هزيمة الهلال أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

12:35 ص السبت 05 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
  • عرض 12 صورة
    الهلال وفلومنينسي
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كتب - يوسف محمد:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على هزيمة الهلال أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وودع الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي البطولة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الحمدالله على كل حال، قهر وماقصرو".

وكان الهلال السعودي، صعد إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا تاريخيا في دور ال 16 على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

والجدير بالذكر أن الهلال السعودي، بات أول فريق عربي في التاريخ، يحقق الفوز على حساب فريق أوروبي في بطولة رسمية.

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الهلال وفلومنينسي تركي آل الشيخ كأس العالم للأندية هزيمة الهلال مونديال الأندية
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