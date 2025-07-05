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بعد وداع البطولة.. لاعب الهلال يتصدر قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

12:25 ص السبت 05 يوليه 2025

الهلال السعودي

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القاهرة - مصراوي
سجل لاعب الهلال السعودي، ليوناردو، الهدف الأول لفريقه في مرمى فلومينينسي البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2025.
وجاء هدف ليوناردو في الدقيقة 51 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف، ويتصدر بذلك قائمة هدافي البطولة، متساويًا مع النجم الأرجنتيني دي ماريا، الذي خرج مع فريقه بنفيكا من البطولة.
وسجل ليوناردو أهدافه الأربعة على النحو التالي: هدف أمام باتشوكا في المباراة التي انتهت بفوز الهلال 2-0، وهدفين أمام مانشستر سيتي في اللقاء الذي حسمه الهلال بنتيجة 4-3، وهدف اليوم أمام فلومينينسي.
ورغم تألق ليوناردو وتصدره قائمة الهدافين، ودع الهلال السعودي البطولة بعد خسارته أمام فلومينينسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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الهلال السعودي ليوناردو مونديال الأندية
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