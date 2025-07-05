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"استغربت".. حكم دولي يوضح مدى أحقية الهلال في الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

12:05 ص السبت 05 يوليو 2025
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    توفيق السيد الخبير التحكيمي
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    توفيق السيد
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    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد أن نادي الهلال السعودي، كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، من مباراته أمام فلومينينسي بكأس العالم للأندية 2025.

وكان لاعبو الهلال السعودي، طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد تدخل من مدافع فلومينينسي على ليوناردو مهاجم الهلال داخل منطقة الجزاء، وقام الحكم في البداية احتساب ركلة الجزاء، قبل أن يتراجع عن القرار بعد العودة للفار.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الهلال يستحق الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول أمام فلومينينسي البرازيلي، الإعاقة كانت موجودة من لاعب فلومينينسي ضد مهاجم الهلال".

وأضاف: "الإهمال كان موجود من مدافع الهلال ضد المهاجم، خاصة وأن المهاجم كان بإمكانه الحصول على الكرة لكونها مازالت في محيط اللعب".

وتابع: "استغربت قرار حكم الساحة، على الرغم من أن حكم الفار أظهر للحكم خلال مراجعة اللعبة لقطات توضح أن هناك إعاقة وخطأ ضد مدافع فلومينينسي".

ويلاقي الهلال حاليا نظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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