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"منهارة".. أول ظهور لـ زوجة دييجو جوتا بعد وفاته

12:01 ص السبت 05 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد:

ظهرت روتي كاردوسو زوجة النجم البرتغالي دييجو جوتا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في حالة سيئة بعد وفاته مع شقيقه أثر تعرضه لحادث سير مأساوي.

والتقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المشاهد الحزينة لـ روتي، خلال تجمع أسرته وأصدقائه في الكنيسة التي تم نقل جثته وحثة شقيقه أندريا إليها.

وفي سياق متصل، رحل جوتا بعد 11 يوماً فقط من زفافه على حبيبته روتي كاردوسو والتي كانت ترافقه منذ أيام المدرسة، وداعمة له في كل محطات مسيرته.

ورغم شهرته داخل الملاعب، حافظ الزوجان على خصوصية أسرتهما، وأنجب الثنائي ثلاثة أطفال صغار، أبرزهم دينيس الذي لطالما ظهر يحتفل بأهداف والده.

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