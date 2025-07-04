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مباراة الهلال وفلومينينسي تبدأ بدقيقة حداد على روح جوتا (صور)

11:07 م الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة الهلال وفلومينينسي تبدأ بدقيقة حداد على روح جوتا
  • عرض 4 صورة
    مباراة الهلال وفلومينينسي تبدأ بدقيقة حداد على روح جوتا
  • عرض 4 صورة
    مباراة الهلال وفلومينينسي تبدأ بدقيقة حداد على روح جوتا
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انطلقت مباراة الهلال السعودي ونظيره فلومينينسي البرازيلي بالوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب البرتغالي بصفوف ليفربول جوتا الذي راح هو وشقيقه ضحية حادث سير في إسبانيا منتصف ليلة أمس الخميس.

ويلتقي فريق الهلال نظيره فلومينينسي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعدما تأهل الفريق السعودي بالفوز على نظيره مانشستر سيتي فيما تأهل الفريق البرازيلي بالفوز على نظيره إنتر.

ودخل الثنائي البرتغالي بصفوف الهلال نيفيز وكانسيلو في وصلة بكاء خلال الدقيقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر الوقوف دقيقة حداد بداية من مباريات ربع نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية على وفاة جوتا وشقيقه.

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