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"بعد رحيل جوتا".. نجم الهلال السعودي يدخل في نوبة بكاء قبل مباراة الفريق وفلومينينسي بالمونديال (فيديو)

10:40 م الجمعة 04 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

دخل البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي، في نوبة بكاء قوية، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء بكاء نيفيز حزنا على صديقه الراحل ديوجو جوتا، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس 3 يونيو الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع.

ويعرف نيفيز بأنه كان الصديق الأقرب للراحل ديوجو جوتا، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس فيديو للراحل تم سأله خلاله عن أقرب أصدقائه في كرة القدم، ليرد قائلا: "روبن نيفيز".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت أمس أن جوتا كان يسافر رفقة شقيقه على الطريق السريع A52، في نطاق بلدية سيرناديا، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

ويذكر أن الهلال السعودي يلاقي حاليا نظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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