الهلال يودع كأس العالم للأندية على يد فلومينينسي (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع فريق الهلال السعودي منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية من دور ربع النهائي بعدما خسر على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتقدم فريق فلومينينسي بهدف سجله لاعبه ماتيوس مارتينيلي بالدقيقة 40 قبل أن يتعادل ماركوس ليوناردو بهدف بالدقيقة 51 ثم سجل هرقل الهدف الثاني وهدف الفوز بالدقيقة 70.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فلومينينسي في دور نصف النهائي بالفريق الفائز من مواجهة بالميراس وتشيلسي في دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025.

ملخص مباراة الهلال وفلومينينسي:

بدأ اللقاء بسجال بين الفريقين على الاستحواذ على الكرة دون أي خطورة على المرمى.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء بعد مرور 11 دقيقة للاعب الهلال سافيتش بعد كرة مشتركة مع لاعب فلومينينسي ثم أرسل لاعب الفريق البرازيلي جون أرياس كرة عرضية في الدقيقة التالية ولكن مرت دون خطورة.

وأرسل لودي لاعب الهلال كرة عرضية في الدقيقة 16 ولكنها كانت أسرع من أن تصل لزميله سافيتش داخل منطقة جزاء فلومينينسي.

وسدد لاعب فلومينينسي جيرمان نوناتو كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت بعيدة عن المرمى ثم أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء بالدقيقة 22 ضد لاعب الهلال رينان لودي بعد كرة مشتركة مع اللاعب فاكوندو بيرنال.

وردّ سالم الدوسري بتسديدة في الدقيقة 26 ولكن تصدى لها دفاع فلومينينسي لتتحول لكرة ركنية نفذها روبن نيفيز ولكن أبعدها الدفاع.

وتوقف اللقاء بالدقيقة 32 لشرب المياه والتقاط الأنفاس قبل أن يشهر حكم المباراة في الدقيقة 36 بطاقة صفراء ضد لاعب فلومينينسي بابلو فريتس بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال مالكوم.

وتصدى دفاع الهلال في الدقيقة 38 لكرة ركنية نفذها لاعب فلومينينسي جون أرياس ثم سدد زميله بابلو فريتيس كرة في الدقيقة 40 مرت بعيدة عن مرمى بونو.

وقص فريق فلومينينسي شريط التسجيل بالدقيقة 40 من تسديدة للاعبه ماتيوس مارتينيلي سكنت شباك ياسين بونو.

40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وطالب لاعبو الهلال في الدقيقة 45 باحتساب ركلة جزاء بداع عرقلة زميلهم داخل منطقة جزاء فلومينينسي ولكن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو تراجع عن قراره ولم يحتسب ركلة جزاء.

وأدرك فريق الهلال التعادل في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو الذي وصلته كرة داخل منطقة جزاء فلومينينسي أسكنها الشباك.

51' Marcos Leonardo strikes again! 💥 Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

وكاد يسجل لاعب فلومينينسي كانو الهدف الثاني لفريقه مستغلاً خطأ دفاعي بالدقيقة 55 ولكن تألق حارس مرمى الهلال ياسين بونو في التصدي للانفراد.

55' BONOOOOOO! 🧤🔥 What a moment from the Moroccan wall! Massive stop from the Al-Hilal keeper to deny Cano! 🧱 pic.twitter.com/pCc3uCneIS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

ووصلت كرة للاعب الهلال متعب الحربي في الدقيقة 63 على حدود منطقة جزاء فلومينينسي ولكنه سددها قوية أعلى المرمى.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 64 ضد لاعب فلومينينسي تياجو سيلفا بعد كرة مشتركة بينه ولاعب الهلال ليوناردو.

وسجل لاعب فلومينينسي هرقل في الدقيقة 70 الهدف الثاني بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء الهلال أسكنها الشباك.

70' HERCULEEEEEES! 💥 Fluminense’s hero goes for it twice, and puts Fluzão back in front! 🇭🇺🔥 pic.twitter.com/8XzEUUoszR — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

ودفع المدير الفني لفريق الهلال بالدقيقة 75 باللاعب عبدالرزاق حمدالله بدلاً من محمد كنو.

وسدد لاعب فلومينينسي صامويل شافيير بالدقيقة 79 كرة قوية من أمام منطقة جزاء الهلال تصدى لها ياسين بونو.

وأجرى إنزاجي مدرب الهلال تبديلين جديدين في الدقيقة 83 بالدفع باللاعب كايو سيزار بدلاً من ناصر الدوسري وباللاعب علي البليهي بدلاً من متعب الحربي.

وردّ مدرب فلومينينسي بالدقيقة التالية بالدفع باللاعب جوجا بدلاً من زميله صامويل شافيير.

وسيطر فريق الهلال على الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولكن دون إدراك التعادل فسدد لاعبه روبن نيفيز بالدقيقة 87 كرة قوية ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وهو الضغط الذي دفع مدرب فلومينينسي باستبدال لاعب الوسط فاكوندو بيرنال بالمدافع تياجو سانتوس بالدقيقة 88.