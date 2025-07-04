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الهلال يودع كأس العالم للأندية على يد فلومينينسي (فيديو)

09:24 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة الهلال وفلومينينسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع فريق الهلال السعودي منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية من دور ربع النهائي بعدما خسر على يد نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتقدم فريق فلومينينسي بهدف سجله لاعبه ماتيوس مارتينيلي بالدقيقة 40 قبل أن يتعادل ماركوس ليوناردو بهدف بالدقيقة 51 ثم سجل هرقل الهدف الثاني وهدف الفوز بالدقيقة 70.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فلومينينسي في دور نصف النهائي بالفريق الفائز من مواجهة بالميراس وتشيلسي في دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025.

ملخص مباراة الهلال وفلومينينسي:

بدأ اللقاء بسجال بين الفريقين على الاستحواذ على الكرة دون أي خطورة على المرمى.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء بعد مرور 11 دقيقة للاعب الهلال سافيتش بعد كرة مشتركة مع لاعب فلومينينسي ثم أرسل لاعب الفريق البرازيلي جون أرياس كرة عرضية في الدقيقة التالية ولكن مرت دون خطورة.

وأرسل لودي لاعب الهلال كرة عرضية في الدقيقة 16 ولكنها كانت أسرع من أن تصل لزميله سافيتش داخل منطقة جزاء فلومينينسي.

وسدد لاعب فلومينينسي جيرمان نوناتو كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت بعيدة عن المرمى ثم أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء بالدقيقة 22 ضد لاعب الهلال رينان لودي بعد كرة مشتركة مع اللاعب فاكوندو بيرنال.

وردّ سالم الدوسري بتسديدة في الدقيقة 26 ولكن تصدى لها دفاع فلومينينسي لتتحول لكرة ركنية نفذها روبن نيفيز ولكن أبعدها الدفاع.

وتوقف اللقاء بالدقيقة 32 لشرب المياه والتقاط الأنفاس قبل أن يشهر حكم المباراة في الدقيقة 36 بطاقة صفراء ضد لاعب فلومينينسي بابلو فريتس بعد كرة مشتركة مع لاعب الهلال مالكوم.

وتصدى دفاع الهلال في الدقيقة 38 لكرة ركنية نفذها لاعب فلومينينسي جون أرياس ثم سدد زميله بابلو فريتيس كرة في الدقيقة 40 مرت بعيدة عن مرمى بونو.

وقص فريق فلومينينسي شريط التسجيل بالدقيقة 40 من تسديدة للاعبه ماتيوس مارتينيلي سكنت شباك ياسين بونو.

وطالب لاعبو الهلال في الدقيقة 45 باحتساب ركلة جزاء بداع عرقلة زميلهم داخل منطقة جزاء فلومينينسي ولكن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو تراجع عن قراره ولم يحتسب ركلة جزاء.

وأدرك فريق الهلال التعادل في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو الذي وصلته كرة داخل منطقة جزاء فلومينينسي أسكنها الشباك.

وكاد يسجل لاعب فلومينينسي كانو الهدف الثاني لفريقه مستغلاً خطأ دفاعي بالدقيقة 55 ولكن تألق حارس مرمى الهلال ياسين بونو في التصدي للانفراد.

ووصلت كرة للاعب الهلال متعب الحربي في الدقيقة 63 على حدود منطقة جزاء فلومينينسي ولكنه سددها قوية أعلى المرمى.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 64 ضد لاعب فلومينينسي تياجو سيلفا بعد كرة مشتركة بينه ولاعب الهلال ليوناردو.

وسجل لاعب فلومينينسي هرقل في الدقيقة 70 الهدف الثاني بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء الهلال أسكنها الشباك.

ودفع المدير الفني لفريق الهلال بالدقيقة 75 باللاعب عبدالرزاق حمدالله بدلاً من محمد كنو.

وسدد لاعب فلومينينسي صامويل شافيير بالدقيقة 79 كرة قوية من أمام منطقة جزاء الهلال تصدى لها ياسين بونو.

وأجرى إنزاجي مدرب الهلال تبديلين جديدين في الدقيقة 83 بالدفع باللاعب كايو سيزار بدلاً من ناصر الدوسري وباللاعب علي البليهي بدلاً من متعب الحربي.

وردّ مدرب فلومينينسي بالدقيقة التالية بالدفع باللاعب جوجا بدلاً من زميله صامويل شافيير.

وسيطر فريق الهلال على الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولكن دون إدراك التعادل فسدد لاعبه روبن نيفيز بالدقيقة 87 كرة قوية ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وهو الضغط الذي دفع مدرب فلومينينسي باستبدال لاعب الوسط فاكوندو بيرنال بالمدافع تياجو سانتوس بالدقيقة 88.

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