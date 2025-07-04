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"حمدالله على الدكة".. الهلال يواجه فلومينينسي بتشكيل ثابت في ربع نهائي مونديال الأندية

08:56 م الجمعة 04 يوليه 2025
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    عبد الرزاق حمدالله وبونو
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    فريق الهلال
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    لاعبي الهلال
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    جماهير الهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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كتب - نهى خورشيد

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن تشكيل الزعيم الرسمي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، والمقرر لها على ملعب كامبينج وورلد في الولايات المتحدة.

واعتمد إنزاجي على نفس العناصر التي خاضت مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16، والتي انتهت بفوز مثير للهلال بنتيجة 4-3.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالى..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، متعب الحربي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو>

ويتواجد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على مقاعد بدلاء الهلال، لعدم جاهزيته الكاملة خاصة بعد التعاقد معه قبل أيام من المباراة، قادمًا من نادي الشباب، بعقد إعارة يمتد حتى نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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