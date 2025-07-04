كتب - نهى خورشيد

وجهت شرطة العاصمة البريطانية لندن تهماً جنائية إلى النجم الغاني توماس بارتي، لاعب خط وسط آرسنال السابق، بشأن خمس وقائع اغتصاب وواقعة اعتداء جنسي، اُرتكبت خلال عامي 2021 و2022.

وبحسب "سكاي نيوز" البريطانية، فأن النيابة العامة البريطانية وافقت على توجيه التهم لبارتي بعد مراجعة الأدلة المقدمة من شرطة المتروبوليتان، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ما زالت جارية.

ومن المقرر أن يمثل بارتي صاحب الـ32 عاماً أمام محكمة ويستمنستر ماجيستريت يوم 5 أغسطس المقبل.

وكانت الشرطة أوضحت في وقت سابق أن التحقيقات بدأت منذ فبراير 2022، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى الآن هي تقديم الدعم الكامل للضحايا.

يذكر أن توماس بارتي رحل عن صفوف أرسنال بنهاية الموسم الكروي 2024/2025، بعد فشل إدارة المدفعجية في التوصل لاتفاق على تجديد عقده، خاصة بعد ارتباط اسمه بعدد كبير من كبار الأندية السعودية، وأندية أوروبية.