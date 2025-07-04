لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "سأنتقل إلىالصفاقسي التونسي غدا"

كتبت-هند عواد:

كشف الأوغندي جمال "ترافيس" موتيابا لاعب الزمالك وجيروندان بوردو الفرنسي السابق، اتفاقه مع الصفاقسي التونسي، للانضمام إليه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موتيابا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنهيت اتفاقي مع الصفاقسي التونسي وسأنتقل إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الحالي، بعقد يمتد حتى 3 سنوات".

وأضاف: "سأصل إلى تونس غدا السبت، ومن ثم أوقع على عقود انتقالي للفريق في صفقة انتقال حر".

ورحل موتيابا عن الزمالك في أكتوبر 2024، بعد انتهاء إعارته مع الفريق، والتي خاض خلالها 11 مباراة، ولم يسجل أي أهداف.

اقرأ أيضًا:

"الزمالك استغنى عني".. لاعب الزمالك السابق يروي مواقف شيكابالا الإنسانية

"بصورة والده".. نجل أبو تريكة يعلق على اعتزال شيكابالا