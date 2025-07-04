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بكاء والدته ووكيله.. عائلة ديوجو جوتا تجتمع في كنيسة بالبرتغال

02:12 م الجمعة 04 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

اجتمعت عائلة وأصدقاء البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، في كنيسة "كابيلا دا ريسوريساو ساو كوزمي"، التي تم نقل جثته وجثة شقيقه أندريه إليها، بعد وفاتهما في حادث سيارة في إسبانيا أمس الخميس.

وسيطرت مشاعر الحزن بين أفراد العائلة، إذ تبادلوا العناق، ولم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، قبل دخول الكنيسة، حيث من المقرر تشييع جثمانيهما غدا السبت.

وظهر وكيل ديوجو جوتا في مقطع فيديو، وقال وهو يبكي: "الأمر صعب للغاية".

وتوفى الشقيقان البرتغاليان ديوجو جوتا وأندريه، إثر حادث سيارة أليم، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورجيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.

وكشف مسؤولون بالحكومة الإسبانية أن جثة جوتتا وشقيقه، تمت إعادتهما إلى البرتغال بعد أن تعرفت عليهما العائلة.

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ديوجو جوتا انهيار عائلة ديوجو جوتا تشييع جثمان ديوجو جوتا ليفربول
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