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كرة القدم تحتاجك.. فينجادا يوجه رسالة إلى شيكابالا عبر مصراوي

01:34 م الجمعة 04 يوليو 2025
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    فينجادا
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    فينجادا
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    فينجادا
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا وأبو تريكة
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كتبت-هند عواد:

وجه البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي السابق رسالة إلى محمود "شيكابالا" قائد الأبيض، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

وقال فينجادا في رسالته عبر "مصراوي": "عزيزي شيكابالا، حتى لو كنت تُنهي مسيرتك كلاعب، فإن كرة القدم بحاجة إليك، أنت من بين أفضل اللاعبين الشباب الموهوبين الذين دربتهم. بالتأكيد كنتَ مهمًا جدًا في جميع الأماكن التي لعبتَ فيها، وأعتقد أنك استطعتَ الوصول إلى أعلى المستويات. لكن يجب أن تفخر بكل ما قدمته".

وأضاف: كنتُ مدربك في الزمالك عندما كنتَ صغيرًا جدًا، 17 عامًا، لكنك كنتَ هناك تتعلم وتتدرب مع فريق رائع ولاعبين رائعين كان لدينا في ذلك الفريق الرائع، الزمالك. لاحقًا، أصبحتَ قائد الفريق الأولمبي، وواصلتَ تقديم أداء مذهل".

واختتم فينجادا: "لقد تمكنا من الوصول إلى أعلى المستويات، لكن يجب أن تفخر بكل ما قدمته. لا أحد كامل، والأخطاء تجعلنا أقوى للمستقبل. ستجد مساحة لك في كرة القدم وكل ما حولها في المستقبل. أطيب تمنياتي لك ولعائلتك. الصحة والسعادة. مع خالص التحيات".

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شيكابالا اعتزال شيكابالا فينجادا رسال مؤثرة من فينجادا
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