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أتلتيك بيلباو يجدد عقد نيكو ويليامز لمدة 8 سنوات

12:51 م الجمعة 04 يوليه 2025

نيكو ويليامز (1)

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أتلتيك بيلباو تجديد عقد نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2035.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني في عام 2027، حيث زاد شرطه الجزائي بأكثر من ٥٠٪ مقارنةً بالعقد السابق.

وقال ويليامز بعد الجديد: "عندما يتعين عليّ اتخاذ القرارات، فإن قلبي هو الأهم بالنسبة لي، أنا حيث أريد أن أكون، مع عائلتي، هذا هو بيتي".

وانضم نيكو ويليامز إلى نادي بلباو في موسم ٢٠١٣/٢٠١٤، بعد عام من انضمام شقيقه إيناكي إلى.

وأكمل جميع مراحل تطوره مع أتلتيك حتى ظهوره الأول في ٢٨ أبريل ٢٠٢١، وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط.

وشارك في ١٦٧ مباراة رسمية، وحقق لقب كأس، بالإضافة إلى تأهله إلى الدوري الأوروبي (حيث وصل الفريق إلى نصف النهائي) ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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