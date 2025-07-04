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كواليس الساعات الأخيرة في حياة ديوجو جوتا لاعب ليفربول

12:17 م الجمعة 04 يوليو 2025

ديوجو جوتا

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كتب - محمد القرش:

روى ميجيل جونسالفيش الطبيب المعالج لديوجو جوتا لاعب ليفربول، كواليس الساعات الأخيرة في حياة اللاعب البرتغالي الذي توفي أمس الخميس.

وقال ميجيل في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "جوتا لم يكن يحتفل قبل وفاته كما يشاع".

وأضاف: "جوتا كان لاعبا محترفًا لا مثيل له، وكان متحمسًا وواثقًا من تعافيه ومتحمسًا للموسم المقبل".

وروى: "ودّعتُه هو وشقيقه أندريه حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، كان شقيقه رفيقًا رائعًا، وقرر مرافقته في الرحلة".

واختتم: "قرر جوتا السفر ليلا بسبب درجة الحرارة الجيدة، وعلمت منه أن الرحلة تستغرق 8 ساعات".

وتوفي لاعب ليفربول إثر حادث سيارة أثناء التوجه إلى ميناء بإسبانيا من أجل استقلال باخرة والعودة إلى إنجلترا، بعد نصيحة الأطباء له بعدم استقلال الطيران بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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