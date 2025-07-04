ماذا قالت الشركة المصنعة لسيارة ديوجو جوتا بعد وفاته؟

كتبت-هند عواد:

تواجه شركة السيارات الشهيرة "لامبورجيني"، أزمة بعد وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، في حادث سير، بينما كان يقود سيارته من طراز "هوراكان".

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن سيارة لامبورجيني التي تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني تعاني استدعاءات ومشاكل خطيرة تتعلق بالسلامة.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث ناجم عن ثقب في إطار السيارة ثم انفجاره، ولا يوجد ما يشير إلى أن أي مشاكل أخرى تتعلق بالسلامة كانت محل استدعاء خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا في الحادث المأساوي الذي تعرض له جوتا.

وتعتبر سيارة هوراكان المفضلة لنجوم كرة القدم والمشاهير، وتم إنتاجها من عام 2014 إلى عام 2024 وأصبحت واحدة من أكثر سيارات لامبورجيني مبيعًا، إذ بيعت منها أكثر من 25 ألف وحدة عالميًا.

ووفقا لتقارير Carscoops، واجهت سيارة هوراكان استدعاءات تتعلق بالسلامة على مر السنين، بما في ذلك تعديلات المصابيح الأمامية التي يمكن أن تسبب الوهج وتقليل الرؤية، بالإضافة إلى فشل تحذير حزام الأمان.

وأضاف التقرير، أنه في سبتمبر 2024 تم استدعاء على 39 نموذجًا من السيارة في الولايات المتحدة، واعترفت الشركة بأن دعامة الحماية من الاصطدام، ربما تم تركيبها على الجانب الخطأ بسبب خطأ بشري في مصنع سانت أجاتا بولونيزي.

ودفع هذا العيب، الذي اكتشفه أحد عمال المصنع، لامبورجيني إلى وقف الإنتاج وفحص السيارات المتضررة، بحسب ما ذكره موقع autoevolution.

وقال متحدث باسم لامبورجيني لصحيفة "ذا صن": "نشعر بالحزن لمعرفة نبأ الحادث الذي وقع في إسبانيا والذي يتعلق بسيارة لامبورجيني، والذي فقد فيه ديوجو وأندريه جوتا حياتهما بشكل مأساوي، في هذه اللحظة من الحزن العميق، نعرب عن تعازينا القلبية لأسرهم، تنتظر شركة أوتوموبيلي لامبورجيني المزيد من المعلومات بشأن ملابسات الحادث، مع الاحترام الكامل للأشخاص المعنيين."

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