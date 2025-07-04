قرار مفاجئ من إنزاجي بشأن مشاركة حمدالله مع الهلال ضد فلومينينسي

كتب - محمد القرش:

تعاقد نادي الهلال مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الشباب السعودي استعدادا لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال قرر عدم الدفع بالمهاجم المغربي أساسيا أمام الفريق البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن جميع اللاعبين الأجانب في فريق الهلال أبدوا جاهزيتهم للمباراة المقبلة، عدا ألكسندر ميتروفيتش الغائب منذ بداية البطولة بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب كامبنج وورلد الواقع في مدينة أورلاندو الأمريكية.

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