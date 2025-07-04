مجانا.. كيف تشاهد مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم؟

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن مواجهة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي المرتقبة، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان تأهل الهلال بعد فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب كامبنج وورلد الواقع في مدينة أورلاندو الأمريكية.

القناة الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، عن نقل مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية بشكلة الجديد.

تردد قناة إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

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