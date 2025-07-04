القاهرة - مصراوي

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فلومينينسي البرازيلي اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب كامبينج وورلد.

وكان الهلال قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إنتر مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في دور الـ16، بينما تأهل فلومينينسي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون مقابل في دور الـ16.

ومع الذكر من سيفوز سوف يواجه الفائز من مباراة بالميراس وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقرر أقامته يوم 8 يوليو الجاري الساعة 10 مساء، على ملعب ميتلايف.

وتنقل المباراة عبر قنوات MBC السعودية الناقل الحصري لمباريات الهلال في كأس العالم للأندية، وسوف تبث المباراة عبر قناة MBC Masr 2، MBC Action.