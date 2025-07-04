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الكشف عن موعد ومكان جنازة ديوجو جوتا

01:32 ص الجمعة 04 يوليو 2025
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    يورجن كلوب وديوجو جوتا (10)
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    يورجن كلوب وديوجو جوتا (9)
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    يورجن كلوب وديوجو جوتا (3)
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    يورجن كلوب وديوجو جوتا (6)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (6)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (3)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (4)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (14)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (13)
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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي الوسط الرياضي العالمي صدمة مدوية فجر أمس الخميس، وذلك بعد وفاة ديوجو جوتا،لاعب ليفربول إثر حادث سير مروع على الحدود بين البرتغال وإسبانيا، بينما كان في طريقه للعودة إلى إنجلترا للمشاركة في استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية لا تزال عائلة جوتا تعيش تحت وقع الصدمة، بعد الفاجعة التي أودت بحياة ديوجو وشقيقه أندريه، اللذين كانا الابنين الوحيدين لعائلتهما.

وأوضحت "ذا صن" أن مراسم الجنازة ستُقام صباح السبت في بلدة ساو كوزمي، الواقعة في مدينة بورتو شمال البرتغال، وهي مسقط رأس اللاعب، حيث احتفل بزفافه على حبيبته منذ أيام قليلة فقط، وتحديدًا قبل عشرة أيام من الحادث المأساوي.

وكان من المقرر في البداية إقامة الجنازة يوم الجمعة في فترة الظهيرة، وفقًا لما نقله الكاهن المحلي، خوسيه مانويل ماسيدو، لكن تم تأجيلها إلى صباح السبت لأسباب لم يُفصح عنها.

وستُقام مراسم التشييع وفقًا للطقوس المسيحية، وسط حضور واسع متوقع من الشخصيات الرياضية والجماهير، التي ما زالت تحت تأثير الصدمة من فقدان اللاعب البرتغالي الشاب، الذي كان يُعد من أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة.

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