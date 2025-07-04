بينهم موهبة صن داونز.. لاعبون لقوا حتفهم في حوادث سيارات قبل جوتا

كتبت-هند عواد:

شهد عالم كرة القدم العديد من حوادث السيارات المأساوية على مر السنين، والتي أودت بحياة المواهب الصاعدة و المحترفين المخضرمين.

وكان آخر هؤلاء هو النجم البرتغالي ولاعب ليفربول، ديوجو جوتا، الذي توفى وشقيقه، في حادث سيارة في إسبانيا، بعد أيام قليلة من زواجه.

فيما يلي قائمة بأسماء لاعبي كرة قدم بارزين فقدوا حياتهم في حوادث سيارات، تمتد لعقود:

فيديريكو بيساني (إيطاليا، 1997)

في الثانية والعشرين من عمره فقط، كان بيساني يُعتبر مهاجمًا مستقبليًا للمنتخب الإيطالي وأتالانتا، إلا أنه توفى في حادث سير بعد سهرة، تم سحب قميصه رقم 14، وسُمي قسم من ملعب أتالانتا باسمه.

مايكل ميليت (إنجلترا، 1995)

كان مايكل ميليت صاحب الـ17 عاما، منضما حديثا إلى ويجان، قبل أن يُلقى حتفه في حادث تصادم قرب، وفاز ويجان لاحقًا بجائزة الأوسكار تكريمًا له.

جيمي ديفيس (إنجلترا، 2003)

أثناء إعارة جيمي ديفيس إلى واتفورد من مانشستر يونايتد، اصطدم ديفيس بشاحنة على الطريق السريع، وكان عمره آنذاك 21 عامًا فقط.

راي جونز (إنجلترا، 2007)

توىي مهاجم كوينز بارك رينجرز الشاب بعد أسابيع قليلة من حصوله على فرصة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسحب ناديه قميصه رقم 31، وأقاموا له احتفالات تذكارية.

جونيور مالاندا (بلجيكا، 2015)

كان مالاندا لاعب خط وسط فولفسبورج قبل أن يتسبب الطريق المبلل والسرعة الزائدة في حادث مميت، لقى حتفه فيه، وقام فريقه بإلغاء رقم قميصه.

أنطونيو رييس (إسبانيا، 2019)

توفى جناح أرسنال وإشبيلية السابق في حادث سيارة مروع في مسقط رأسه أوتريرا، وذكرت التقارير أن سيارته المرسيدس كانت تسير بسرعة 237 كم/ساعة (147 ميلاً في الساعة) قبل أن تنحرف عن الطريق.

كان رييس يبلغ من العمر 35 عاماً، وكان يسافر برفقة اثنين من أبناء عمومته؛ وتوفى أحدهما أيضاً.

دييجو مونتيل (الأرجنتين، 2019)

لقي لاعب خط وسط أتلتيكو رافاييلا السابق، البالغ من العمر 23 عامًا، حتفه عندما انحرفت سيارته عن الطريق وانقلبت عدة مرات.

إيميليانو سالا (الأرجنتين، 2019)

كانت هذه حادثة طيران مأساوية في تاريخ كرة القدم، إذ أن سالا البالغ من العمر 28 عامًا قد وقّع لتوه عقدًا مع كارديف سيتي عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كانت تقله من فرنسا، وبعد أسابيع، عُثر على حطام الطائرة بعد بحث مطول.

موتجيكا ماديشا (جنوب أفريقيا، 2020)

توفى مدافع ماميلودي صن داونز الموهوب وصديقه في حادث تحطم سيارته قرب جوهانسبرج، أثناء عودته من احتفالية مرور 50 عاما على النادي، ورغم انتشاله من بين الأنقاض حيًا، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

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