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حجب القميص وبديل.. موقف ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

06:02 ص الجمعة 04 يوليه 2025
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    دييجو جوتا (1)
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    دييجو جوتا (3)
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    عائلة دييجو جوتا (2)
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    دييجو جوتا مع ليفربول (2)
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    دييجو جوتا
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    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (2)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (6)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (5)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (8)
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    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (4)
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    سيارة البرتغالي الراحل دييجو جوتا
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كتبت-هند عواد:

تلقى ليفربول خبرا صادما صباح اليوم الخميس، بوفاة نجم الفريق البرتغالي ديوجو جوتا، في حادث سيارة مروع رفقة شقيقة، في إسبانيا.

وقال ليفربول في بيان رسمي: "لن يصدر نادي ليفربول لكرة القدم أي تعليقات أخرى في هذا الوقت ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهم وزملائهم في الفريق وموظفي النادي وهم يحاولون تقبل الخسارة التي لا يمكن تصورها".

بديل ديوجو جوتا في ليفربول

يمكن لليفربول التعاقد مع لاعب بديل للراحل ديوجو جوبا وإضافته لقائمته في الموسم المقبل، وذلك خلال الفترة الحالية التي تشهد فتح باب الانتقالات.

وتطالب جماهير الريدز بتعليق قميص ديوجو جوتا رقم 20، الذي ارتداه عندما رفع ليفربول لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي في مايو الماضي.

وناشد مشجعو ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النادي بحجب القميص رقم 20 حدادًا على الراحل ديوجو جوتا.

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