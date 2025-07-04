توفى البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفا، على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا الإسبانية.

وتعرضت السيارة التي كان يقودها جوتا، للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى لخروجها عن الطريق، ومن ثم اندلاع النيران فيها.

ووفقا لموقع " larazon"، تعد السيارة التي كان يقودها جوتا واحدة من أقوى السيارات في العالم، وكانت لوحة ترخيصها الطريقة الوحيدة التي تمكنت السلطات من خلالها من التعرف على لاعب كرة القدم وشقيقه.

وكان جوتا يقود سيارة لامبورجيني، من طراز أوروس، وتعد من أبرز السيارات التي يمتلكها اللاعبين، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

ويعد الطريق السريع A-52، الذي شهد الحادث، من أكثر المناطق تضررا على الطرق الإسبانية.

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