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مشجع يمنح محمد صلاح هدية مميزة عقب مباراة يوكوهاما الودية

11:32 م الخميس 31 يوليو 2025
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  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

حظي النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بلحظة خاصة خلال مباراة فريقه الودية أمام يوكوهاما مارينوس الياباني أمس.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره يوكوهاما، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار جولة الريدز الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وفي موقف يظهر مدى الجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها النجم المصري محمد صلاح، حرص أحد الجماهير المتواجد في المدرجات أمس، لمتابعة مباراة الريدز أمام يوكوهاما، على منح صلاح مجموعة شطرنج كهدية تذكارية.

وكان قائد منتخب مصر، كشف في تصريحات صحفية في وقت سابق عبر الموقع الرسمي لليفربول، بأنه يعشق لعب الشطرنج وأنه يقوم بممارستها بشكل يومي.

ويذكر أن فريق ليفربول يستعد لخوض مباراته الأولى، في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل 2025-2026، أمام بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل.

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مشجع يهدي محمد صلاح هدية مباراة ليفربول ويوكوهاما الودية محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ليفربول يفوز على يوكوهاما وديا
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