رسميًا.. أوباميانج ينضم لصفوف مارسيليا الفرنسي

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، تعاقده رسميًا مساء اليوم الخميس، مع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، وذلك بعد رحيله عن صفوف القادسية السعودي.

وكان أوباميانج لاعبًا في صفوف مارسيليا في موسم 23-2024، قبل أن يرحل للقادسية السعودي ثم عاد إليه مرة أخري في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخضع أوباميانج أمس الأربعاء، للكشف الطبي في فرنسا، قبل أن يجتازه ويوقع للفريق في صفقة انتقال حر دون الكشف عن تفاصيل ومدة التعاقد.

وخاض أوباميانج مع القادسية السعودي في الموسم المنقضي 36 مباراة سجل 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.