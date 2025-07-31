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رغم ارتباط اسمه بالأهلي.. أحمد حسن كوكا ينتقل للدوري السعودي رسميًا

06:45 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا 1
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسن كوكا
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كتب- محمد عبدالهادي:

أستقر المهاجم المصري، أحمد حسن كوكا، على وجهته الجديدة رسميًا بعد رحيله عن صفوف نادي لوهافر الفرنسي عقب نهاية الموسم المنقضي.

ورغم ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن اللاعب وجهته تغيرت للدوري السعودي.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المهاجم أحمد حسن كوكا، لينضم لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد رحيله من الدوري الفرنسي.

ونشر نادي الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، فيديو التقديم الرسمي لصفقته الجديدة وهو المهاجم أحمد حسن كوكا، وعلّق قائلًا: كوكا اتفاقي.

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أحمد حسن كوكا كوكا الأهلي الاتفاق السعودي
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