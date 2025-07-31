كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم في صفوف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تحقيق الفوز على حساب أطلس المكسيكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف في بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

ووضع النجم الأرجنتيني بصمته في المباراة، بعدما صنع هدفي فريقه، ليساهم في تحقيق فريقه الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وبصناعة البرغوث الأرجنتيني لهدفي فريقه اليوم في مرمى أطلس المكسيكي، يكون رفع عدد التمريرات الحاسمة خلال مسيرته الكروية، إلى 388 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم من التمريرات.

وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن أمس الأربعاء فوز النجم الأرجنتيني، بجائزة لاعب شهر يوليو في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 38 عاما، كان قد انضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو من عام 2023 قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

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