"سوشيال وإيرادات".. ليفربول يحقق أرقاما تاريخية

كتب- نهى خورشيد:

شهدت العمليات التجارية لنادي ليفربول الإنجليزي في السنوات الأخيرة تطوراً غير مسبو٤، إذ سجل النادي 1.7 مليار تفاعل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي خلال الموسم الماضي، متفوقًا على إجمالي ما حققته أبرز 10 فرق في دوريَي NFL وNBA مجتمعين، بحسب بيانات شركة “Blinkfire Analytics”.

إذ سجل أيضاً وحده في اليوم الذي حسم فيه الفريق لقب الدوري الإنجليزي في أبريل 60 مليون تفاعل، وهذا يعكس النمو الرقمي في العائدات التجارية للنادي، خاصة بعدما تضاعفت الإيرادات تقريباً ثلاث مرات خلال العقد الماضي.

وللمرة الأولى، تجاوز الدخل التجاري للنادي مبلغ 308 مليون جنيه إسترليني نصف إجمالي إيرادات النادي 614 مليون لموسم 2023-2024، كما تفوق النادي لأول مرة في تاريخه على مانشستر يونايتد 303 ملايين من حيث العائدات التجارية.

وأكد بن لاتي، الرئيس التنفيذي للتسويق في ليفربول في تصريحات صحفية أن النادي "ما يزال في بداية الطريق" فيما يتعلق بالإمكانات التجارية.

وأضاف:"النمو القائم على الإيرادات القابلة للتحكم مثل يوم المباراة والرعاة هو المحرك الرئيسي".

وخلال السنوات الماضية عزّز ليفربول تواجده العالمي من خلال موظفين دائمين في هونج كونج، طوكيو، سنغافورة، بوسطن، نيويورك، لندن، وميرسيسايد، وأبرم صفقات كبرى مع علامات تجارية أمريكية مثل Google Pixel وUPS وPeloton وOrion Innovation، إلى جانب شراكات استراتيجية في آسيا، التي تضم أكبر قاعدة جماهيرية للنادي تقدر بـ250 مليون مشجع.

وخلال جولة الإعداد للموسم الجديد، افتتح النادي متجراً جديداً في هونج كون ، ليصبح التاسع من نوعه في آسيا ضمن شبكة متاجر النادي.

وفي ختام جولته، سيرتدي ليفربول للمرة الأخيرة أطقم شركة "نايكي" في المباراة أمام يوكوهاما، قبل بدء شراكته الجديدة مع أديداس في 1 أغسطس، ومن المتوقع أن تدر هذه الصفقة عوائد تفوق ما كان يحصل عليه النادي مع نايكي 60 مليون جنيه سنوياً، مع الحفاظ على حرية النادي في إنتاج وبيع منتجاته الخاصة حول العالم