بعد ضم لويس دياز.. أغلي 5 لاعبين في تاريخ بايرن ميونخ

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، تعاقده رسميًا مع النجم الكولومبي لويس دياز، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في صفقة تمتد حتى عام 2029،.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، بلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو، ليصبح دياز ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري.

ويتصدر المهاجم الإنجليزي هاري كين قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ بايرن، بعدما انتقل من توتنهام صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو، يليه الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي انضم عام 2019 من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.

وفي المركز الرابع يأتي الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي كلف خزائن النادي 67 مليون يورو بعد انتقاله من يوفنتوس في 2022، بينما يحتل مايكل أوليز المركز الخامس، بقيمة 53 مليون يورو دفعها بايرن لضمه من كريستال بالاس في صيف 2024.