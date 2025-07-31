كتب - يوسف محمد:

شارك النجم التونسي علي معلول رفقة فريقه الصفاقسي، في المباراة الودية أمام الشبيبة القيروانية، ليسجل الظهير الأيسر التونسي، الظهور الأول له رفقة الصفاقسي عقب عودته مجددا إلى صفوف الفريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصاحب الـ 35 عاما، خلال ارتدائه قميص الصفاقسي في المباراة الودية التي أقيمت اليوم، أمام فريق الشبيبة القيروانية، استعدادا للموسم الجديد.

وظهر معلول في الصورة مرتديا قميص الصفاقسي، كما أنه كان يحمل شارة قيادة الفريق، الذي بدأ مشواره معه قبل الانضمام إلى النادي الأهلي في يوليو 2016.

وكان معلول انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2016، قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف دولار، قبل أن يرحل عن الفريق في يونيو الماضي.

وشارك النجم التونسي، رفقة المارد الأحمر خلال 9 سنوات قضاهم داخل الفريق، في 292 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 136 هدفا، حيث سجل 51 هدفا وقدم 85 تمريرة حاسمة.

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