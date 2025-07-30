كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) عن الموافقة على توسيع نطاق تجربة الكاميرات المثبتة على أجساد الحكام، لتشمل مختلف المسابقات الاحترافية على المستويين المحلي والدولي، وذلك بعد نجاح التجربة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وجاء القرار عقب النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة خلال مونديال الأندية 2025، حيث استُخدمت الكاميرات لأغراض البث التلفزيوني وقدمت تجربة فريدة من نوعها للمشاهدين، من خلال عرض لقطات من منظور الحكم داخل الملعب.

وكانت التجربة قد حصلت على الضوء الأخضر مبدئياً خلال الاجتماع السنوي العام لمجلس الاتحاد الدولي في مارس الماضي، حيث تم اعتمادها للاستخدام الحصري في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومع التحديث الجديد، أصبح بالإمكان للمسابقات الأخرى الاستفادة من هذه التقنية المتطورة وسيُسمح للمسابقات الراغبة في تطبيق التجربة بالتقدم بطلب رسمي للحصول على إذن من IFAB وفيفا.