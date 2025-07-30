كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة النصر السعودي الودية أمام تولوز الفرنسي، التي أُقيمت في معسكر العالمي بالنمسا، الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غياب دام قرابة شهرين.

وشارك رونالدو أساسياً ونجح في تسجيل هدفاً قبل أن يُستبدل في الشوط الثاني، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وقبيل انطلاق اللقاء، تلقى رونالدو هدية رمزية من رئيس هيئة السياحة في النمسا، ليو باورنبرجر تمثلت في سروال جلدي تقليدي مصنوع يدوياً.

وكانت المباراة الودية للنصر اليوم شهدت أيضاً المشاركة الأولى للوافد الجديد جواو فيليكس نجم تشيلسي وميلان الأسبق.