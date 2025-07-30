"بسبب كلب".. نقل لاعب برشلونة السابق إلى المستشفى

كتب - يوسف محمد:

نقل اللاعب الإسباني كارليس بيريز لاعب فريق آريس سالونيكا اليوناني، إلى المستشفى بعد تعرضه لعضة كلب في منطقة حساسة.

وأشارت تقارير صحفية، أن اللاعب الإسباني تعرض للإصابة خلال محاولته فض اشتباك بين كلبين، مما أدى إلى نقله للمستشفى.

ولم يتم حتى الآن، الكشف عن موقف اللاعب وما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية، لكنه سيخضع لمتابعة طبية في الأيام المقبلة، لتحديد حالته الطبية بشكل نهائي.

وكان اللاعب صاحب الـ 27 عاما، انتقل إلى فريق آريس سالونيكا اليوناني في يوليو الجاري، قادما من فريق سيلتا فيجو الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولعب بيرير قبل الانتقال إلى فريق آريس سالونيكا اليوناني، في العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف برشلونة، خيتافي الإسباني وروما الإيطالي، بالإضافة إلى مشاركته مع سيلتا فيجو الإسباني أيضًا.

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