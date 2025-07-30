شكوى جماعية من لاعبى برشلونة بسبب القميص الجديد.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى عدد من لاعبي فريق برشلونة انزعاجهم من القميص الجديد الذي يرتدونه خلال المعسكر التدريبي في آسيا، وذلك بسبب تأثيره السلبي على تحمل الحرارة والرطوبة العالية.

وكشفت صحيفة Mundo Deportivo، إلى أن التعرق المفرط أدى إلى تبلل القمصان وزيادة وزنها، مما تسبب في شعور اللاعبين بعدم الراحة، وكان من بين المعبرين عن استيائهم القائد رافينيا.

وجاء ذلك بعد الحصة التدريبية الأولى التي أقيمت في كوريا الجنوبية، حيث بدأت الحرارة والرطوبة المرتفعة تؤثر بشكل واضح على أداء اللاعبين.

ويُعتقد أن نسيج القميص الجديد لا يساعد بشكل كافٍ على تصريف العرق، وهو ما يزيد من معاناة اللاعبين في الأجواء الحارة والرطبة، خاصة خلال التدريبات المكثفة التي يخوضونها.