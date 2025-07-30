لويس دياز يظهر في مران بايرن ميونخ للمرة الأولى

كتب - يوسف محمد:

ظهر النجم الكولومبي لويس دياز اليوم، في المران الجماعي لفريق بايرن ميونخ للمرة الأولى، بعد إعلان انضمامه رسميا إلى الفريق الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني صباح اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع النجم الكولومبي لويس دياز، بعقد لمدة 4 سنوات قادما من فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان دياز أكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، على سعادته بالانتقال إلى فريق بايرن ميونخ، مشيرا إلى أنه يرغب في تحقيق الكثير من البطولات.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن قيمة انتقال دياز إلى العملاق البافاري وصلت إلى 70 مليون يورو.

وكان صاحب الـ 28 عاما، انتقل إلى فريق ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2022، قادما من فريق بورتو البرتغالي، مقابل 49 مليون يورو.

وخلال 3 سنوات قضاهم اللاعب الكولومبي داخل صفوف فريق ليفربول، شارك في 148 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.